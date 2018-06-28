За такие поправки Закона о практике ухода и акушерской практике в четверг проголосовали 75 членов сейма, против были четыре, еще 34 парламентария воздержались. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с января.
Поправки позволяют "в установленном министром здравоохранения порядке предоставлять роженице услуги по приему родов на дому, когда нет факторов высокого риска для беременности".
"Люди рожают дома, такова реальность, у них есть право выбора. Этого нельзя игнорировать, поэтому государство должно четко установить правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
Минздрав отмечает, что за услуги приема родов на дому родители должны платить сами.
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