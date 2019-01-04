О своём решении общественный и политический деятель заявил в социальной сети Facebook.

Вдохновлённый опытом работы в самоуправлении города, а также успехами возглавляемого им движения "Висагинас - это мы", набравшего на выборах в 2015 г. треть голосов избирателей, Евгений Шуклин заявил о возможности сделать Висагинас с его "атомной" историей "не только одним из популярных городов Литвы, но и узнаваемым мировым брендом".

"Я верю, что у города есть будущее, и знаю, что нужно сделать для того, чтобы окружающие меня люди жили здесь и сейчас, а не ждали, когда жизнь начнется", – написал Евгений Шуклин в Facebook.

Залогом оправдания надежд избирателей политик видит стремление в тому, чтобы представители движения "Висагинас - это мы" в городском совете составили большинство. Предложения по управлению городским хозяйством и улучшению жизни горожан Евгений Шуклин обещает изложить в своей предвыборной программе.

Евгений Шуклин призвал висагинцев "больше доверять друг другу, людям, которых мы знаем, нежели заезжим гастролерам". Политик рассчитывает на поддержку избирателей, выражая готовность работать с полной самоотдачей.

Кроме Евгения Шуклина, участвовать в выборах на пост мэра Висагинаса будут ещё четыре кандидата, среди которых - действующая глава города Даля Штраупайте, бывший руководитель администрации Висагинского самоуправления Андрюс Букаускас, бывший сотрудник Игналинской АЭС, а ныне директор ЗАО "Visagino būstas" Эрландас Галагуз и представляющий коалицию "Избирательная акция поляков Литвы" и "Русский альянс" Дмитрий Иконников, сообщили news.tts.lt.