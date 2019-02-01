МИД Литвы сообщил, что в партии гуманитарной помощи, предназначенной 61-ой Мариупольской больнице в Украине, кроме автомобиля скорой помощи были медицинские анализаторы, 15 функциональных больничных кушеток и прочее оборудование.
Эта помощь безвозмездно передана благотворительному фонду "Добро-Дий".
Расходы по доставке гуманитарной помощи покрыло министерство иностранных дел Литвы.
Украина страдает от военных действий, длящихся с 2014 года, когда Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров и вмешалась в конфликт на востоке этой страны.
Советник: премьер Литвы во время визита в Израиль не обязан встречаться с палестинцами
Визит премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в Израиль...
В суд передано дело Титова об оскорблении памяти о Раманаускасе-Ванагасе (30)
Дело бывшего члена горсовета Клайпеды Вячеслава...
Литовский муниципалитет подарил больнице в Украине автомобиль скорой помощи (6)
Самоуправление Акмянского района Литвы подарило...
Замглавы МИД Палестины: премьер Литвы нарушил международное право и практику ЕС Палестинцы вручили Литве ноту в связи с визитом премьера (6)
Заместитель министра иностранных дел Палестины...
Премьер Израиля попросил Вильнюс перенести останки Гаона в Иерусалим, но Литва отказалась (28)
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху на...
TOP новостей
Завравшаяся компания Pontem по-прежнему побеждает в конкурсах: сейчас поставляет молоко детям (26)
Условия конкурса, объявленного Вильнюсской мэрией на...
Замглавы МИД Палестины: премьер Литвы нарушил международное право и практику ЕС Палестинцы вручили Литве ноту в связи с визитом премьера (6)
Заместитель министра иностранных дел Палестины...
В суд передано дело Титова об оскорблении памяти о Раманаускасе-Ванагасе (30)
Дело бывшего члена горсовета Клайпеды Вячеслава...
Премьер Израиля попросил Вильнюс перенести останки Гаона в Иерусалим, но Литва отказалась (28)
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху на...
Бывший канцлер правительства Литвы: слова Сквернялиса открывают больше, чем видно на первый взгляд (9)
Бывший канцлер правительства Литвы Милда Даргужайте...