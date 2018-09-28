Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас надеется, что Вашингтон поддержит Литву в ее стремлении остановить строительство в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), а если все же станция начнет работать, то не впускать производимую ею электроэнергию.
Astravyets NPP construction
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"Вопрос Островца поднимался по моей инициативе. Как и в отношении Nord Stream 2 (газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря – BNS) есть общий подход, что нет таких ситуации, которые бы мы трактовали как точку невозврата - на любой стадии проекта мы должны делать все, чтобы проекты не реализовывались, либо чтобы сроки их реализации перенеслись. Надеюсь на действительно солидарный вклад США в предотвращении пути ядерной угрозы на границе НАТО, а именно в Литве", - заявил BNS Ж. Вайчюнас, находившийся на этой неделе в США.

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Министр также выразил надежду на то, что США будет смотреть на свои отношения с Республикой Беларусь именно через призму АЭС.

"Точно также, как Еврокомиссия связала реализацию рекомендаций стресс-тестов (БелАЭС – BNS) с отношениями Евросоюза и Белоруссии, аналогичную связь должны бы провести и США, чтобы никакие вопросы отношений США с Белоруссией не имели перспектив, пока последняя не реализует всех рекомендаций стресс-тестов. Такой была моя просьба, я ощутил поддержку", – сказал министр.

Литва обвиняет Белоруссию в том, что АЭС, которая будет всего в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы, строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Белоруссии.

Минск эти обвинения отметает.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Белоруссия надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация "Росатом".

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