"Т. Юнусов известен особенно тесными связями с российским президентом Владимиром Путиным. К дню рождения В. Путина Т. Юнусов создал прославляющую его песню "Лучший друг", - сказал Л. Кащюнас для пресс-релиза.
Он также отмечает, что весной Т. Юнусов участвовал в концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма и его присоединения к России, а неделю назад он с программой "Поколение" выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму.
"Все это четко показывает, что Т. Юнусов поддерживает проводимую Россией агрессивную политику и аннексию Крыма. А именно это является одним из факторов, формирующих список нежелательных в Литве лиц", - сказал Л. Кащюнас.
Концерт российского исполнителя хип-хопа и музыкального жанра R'n'B Тимати в вильнюсском концертном зале Pramogu arena планируется в ноябре. Это уже не первый концерт Тимати в Литве.
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