Представитель фракции консерваторов в Сейме Литвы Лауринас Кащюнас обратился в МИД страны с предложением включить российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) в список нежелательных в Литве лиц.
Timati
© DELFI / Rafael Achmedov

"Т. Юнусов известен особенно тесными связями с российским президентом Владимиром Путиным. К дню рождения В. Путина Т. Юнусов создал прославляющую его песню "Лучший друг", - сказал Л. Кащюнас для пресс-релиза.

Он также отмечает, что весной Т. Юнусов участвовал в концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма и его присоединения к России, а неделю назад он с программой "Поколение" выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму.

Статьи по теме:
"Запрещать Достоевского - это, конечно, абсурд". Лауринас Кащюнас обещает стоять на страже инфобезопасности Литвы  (201)
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией  (278)

"Все это четко показывает, что Т. Юнусов поддерживает проводимую Россией агрессивную политику и аннексию Крыма. А именно это является одним из факторов, формирующих список нежелательных в Литве лиц", - сказал Л. Кащюнас.

Концерт российского исполнителя хип-хопа и музыкального жанра R'n'B Тимати в вильнюсском концертном зале Pramogu arena планируется в ноябре. Это уже не первый концерт Тимати в Литве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше Реакция ИАПЛ: Не нужно силой делать то, чего не нужно (116)

Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...

Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (153)

Депутат фракции Союза отечества-Христианских...

Политика

Литовский консерватор предлагает в Литву российского исполнителя Тимати (33)

Представитель фракции консерваторов в Сейме Литвы...

Топ-100 евродепутатов – без представителей Литвы, худшую оценку получил Томашевский (9)

Согласно данным интернет-сайта, который анализирует...

Сквернялис: отчёт будет за каждый бюджетный евро, выделенный на приём Папы Римского (19)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...

Доступ и зачистка: о чём говорят обыски и задержания журналистов в Беларуси? (23)

Последние дни в Беларуси выдались жаркими не только в...

Масюлис: ожидается, что новый налог на тягачи принесёт 70 млн евро (9)

Вступление через два года в силу нового налога в Литве...

TOP новостей

Lietuvos įtakingiausi

Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (121)

Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...

Семья из Беларуси довольна переменами в Паланге: "Еще бы цены чуть пониже" (3)

Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на...

Внимание рекламе Вильнюса, как точки G Европы, уделили и в передаче Джона Оливера (11)

Известный американский комик Джон Оливер в своей...

Литовский консерватор предлагает не пускать в Литву российского исполнителя Тимати (33)

Представитель фракции консерваторов в Сейме Литвы...

Топ-100 евродепутатов – без представителей Литвы, худшую оценку получил Томашевский (9)

Согласно данным интернет-сайта, который анализирует...