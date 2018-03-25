Представитель консерваторов в Европарламенте Альгирдас Саугардас отрицает критику портала Politico, который пишет об актуалиях Брюсселя. Портал занес его свой "список позора" в связи с пассивной работой в ЕП и слишком большой командой помощников, сообщает BNS.
Europos Parlamentas Strasbūre
© Sputnik / Scanpix

Альгирдас Саугардас работает в ЕП второй срок и утверждает, что в последнее время уделяет большее внимание просвещению жителей Литвы по поводу ЕС. Также он уверяет, что в следующем году в выборах принимать участия уже не будет.

Портал на этой неделе опубликовал так называемый "список позора", в котором назвал двадцатку европарламентариев, мало отметившихся на поле законотворчества. В нее вошел и литовский политик. Издание назвало его политиком с чуть ли не самым большим число помощников - 17 помощников и две нанимаемые компании.

Портал отмечает, что с 2011 года Саугардас в Европарламенте не задал ни одного вопроса, а после переизбрания в 2014 году высказался всего пару раз и представил два парламентских отчета.

"С учетом его низкой активности, это делает его самым нагруженным ненужным персоналом членом ЕП - некоторые литовские европарламентерии выкручиваются всего с тремя помощниками", - пишет портал.

Саугардас утверждает, что такая оценка его работы - неполная и неточная, а также говорит, что не стремится к саморекламе или хорошим статистическим данным ЕС.

"Это просто стиль, кто и как использует свой фонд, можно платить одну или две больших зарплаты нескольким помощникам, а если есть в Литве, то ... Вы видели мое издание Apžvalga (Обзор)? Оно выходит каждый месяц, на это уходит немало моего бюджета, я не пускаю его на саморекламу или еще что-то. Эти Politico, наверное, не листами и им не интересно, они по литовски же не читают. А меня не очень интересуют их критерии", - утверждал Саугардас агентству

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