Завершивший дипломатическую службу Вигаудас Ушацкас присоединился к так называемой Группе друзей Украины, в которой работают бывшие главы государств и правительств, бывшие высокопоставленные должностные лица.
Vygaudas Ušackas
© DELFI / Andrius Ufartas

В. Ушацас сообщил BNS, что вступить в группу его пригласил ее инициатор, бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. В прошлом году датский политик был назначен советником президента Украины Петра Порошенко.

"Конфликт в Украине не на день не может выпасть из повестки работы ЕС и НАТО. Мы должны помочь жителям Украины избежать разочарования в избранном европейском направлении и обеспечить постоянную поддержку Киева со стороны Запада в деле реализации реформ. Успешная, сильная и европейская Украина означает не только более стабильное соседство в ЕС. У нее есть возможность стать примером для гражданской части российского общества", - утверждает В. Ушацкас.

По его словам, цель группы - проводить стратегические и сбалансированные дебаты об Украине в столицах государств Запада, давать советы по необходимым реформам в Киеве.

В группу входят бывшие премьеры Швеции, Польши, Словакии Карл Бильдт, Влодимеж Цимошевич, Микулаш Дзуринда, экс-президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес, бывшие высокопоставленные должностные лица из Франции, Германии, США, Великобритании.

Последние четыре года В. Ушацкас был послом ЕС в России, в 2008-2010 годах он был министром иностранных дел Литвы.

BNS
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