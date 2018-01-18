Один из авторов инициативы, депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас объяснил "Кавказ.Реалии", почему кадыровцев не хотят видеть в Европе и кто еще может быть включен в санкционный лист.

- Зачем вообще Литва приняла "акт Магнитского"?

- Наша страна – это флагман таких процессов. Вы посмотрите, например, кто отстаивает позицию Украины в Европе. Мы всегда рядом, если нужна помощь. Большое влияние на нас оказали кейсы Сергея Магнитского и Бориса Немцова. Мы считаем, что об этих трагических случаях нужно говорить, нельзя их забывать, а виновные должны быть найдены и наказаны.

- Кто стоит за убийством Немцова?

- Это сложный вопрос. В любом случае, на мой взгляд, ключевую роль сыграла распространившаяся в России атмосфера ненависти, когда за позицию можно схватить за горло и уничтожить. Есть, конечно, конкретные виновные, но эта атмосфера способствовала убийству, ведь такие методы стали негласно допустимыми.

- И эти конкретные виновные являются уроженцами Чечни. Какова ваша оценка деятельности Рамзана Кадырова?

- Тяжело одобрять его работу. Понимаем, что он лоялен даже не Кремлю как таковому, а персонально Владимиру Путину. Но его режим держится на очень зыбкой почве. В Чечне не все так стабильно, как кажется. Если что-то поменяется в верхушке, регион может начать двигаться отнюдь не в сторону России.

Кадыров создал коррупционную и бандитскую систему, которая существует за счет дотаций из Москвы (финансируется на 90%). В обмен на это он обеспечивает хрупкую стабильность. Лояльность Путину гарантирует ему выживание.

Если дотации когда-нибудь кончатся, то очень быстро кончится и режим Кадырова.

- Будь вы на месте хозяина Кремля, как бы поступили с Кадыровым?

- Перестал бы его дотировать. Все очень просто. Будущее этого режима зависит от Москвы.

- Пока же он выходит за пределы России. Вы могли это наблюдать в Вене, где был убит Умар Исраилов, бывший телохранитель чеченского лидера, а также в Украине, где покушались на командира батальона им. Дудаева Адама Осмаева.

- Да, мы видели и некоторые процессы в Донбассе. Конечно, риск выхода кадыровцев за пределы России есть, но детально прогнозировать события тяжело. Знаем, с кем имеем дело. Безусловно, есть некоторые нюансы, о которых надо думать.

- Кстати, о нюансах. В опубликованном "списке Магнитского" нет, например, Абузайда Висмурадова (по кличке Патриот), который считается наиболее близким к Рамзану Ахматовичу человеком. Он, кстати, очень любит бывать в Европе.

- Список открыт, и его можно дополнять, если внесены еще не все. Думаю, было бы хорошо, если бы эксперты предложили кандидатуры людей, которых можно туда включить. Разумеется, нужны подробные объяснения, почему они должны попасть под санкции.

- Магомед Даудов заявляет, что даже не знает, где находится Литва. Он не сможет посещать только вашу страну или все территории, которые входят в шенгенскую зону?

- Запрет распространяется только на Литву. Акт носит национальный характер.

- То есть если Алаудинов, например, захочет в Вену, проблем на границе у него не будет?

- Да, он сможет въехать на территорию ЕС. Но не через Литву или Эстонию. Через Болгарию, вероятно.

- В таком случае насколько действенно принятие этого акта? Получается, что это сугубо политический шаг.

- Поэтому мы и обращаемся к другим государствам. Это хороший для них пример.