Армейское командование BNS сообщило, что два литовских военнослужащих из артиллерийского батальона тренируются для обеспечения процессуального контроля воздушного пространства, для планирования задач авиационной поддержки.
Военнослужащие также обучаются обеспечению поддержки контроля дневных и ночных полётов, обучают передовых наблюдателей из пехотных подразделений работе с военной авиацией.
"Задачи выполняются с немецкой военной техникой, представители Литвы привезли свои приборы ночного видения, оборудование для связи и указания целей", - сказал капитан Гинтаутас Цюнис, представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооружённых сил Литвы.
В учениях Noble Partner в общей сложности принимало участие около 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнёров.
Вооружённые силы Соединённых Штатов доставили на учения бронемашины Stryker и Bradley, танки Abrams, вертолёты Apache и Black Hawk.
МИД Литвы предлагает ввести санкции в отношении нарушителей прав человека в Грузии (2)
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в четверг...
Сменился командир международного батальона НАТО в Литве
В четверг сменился командующий дислоцированного в...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (32)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Премьер Литвы: Титов заслуживет импичмента (83)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Литовские военнослужащие задействованы в военных учениях в Грузии (9)
Группа управления операций авиационной поддержки...
TOP новостей
Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (5)
С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (32)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (10)
Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...
Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (11)
Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...
"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать 35 учреждений (28)
Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...