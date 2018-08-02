Армейское командование BNS сообщило, что два литовских военнослужащих из артиллерийского батальона тренируются для обеспечения процессуального контроля воздушного пространства, для планирования задач авиационной поддержки.

Военнослужащие также обучаются обеспечению поддержки контроля дневных и ночных полётов, обучают передовых наблюдателей из пехотных подразделений работе с военной авиацией.

"Задачи выполняются с немецкой военной техникой, представители Литвы привезли свои приборы ночного видения, оборудование для связи и указания целей", - сказал капитан Гинтаутас Цюнис, представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооружённых сил Литвы.

В учениях Noble Partner в общей сложности принимало участие около 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнёров.

Вооружённые силы Соединённых Штатов доставили на учения бронемашины Stryker и Bradley, танки Abrams, вертолёты Apache и Black Hawk.