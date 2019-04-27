Литовские социал-демократы переизбрали руководителя партии

По предварительным данным, Г. Палуцкаса поддержали 90 % всех проголосовавших, за заместителя старосты фракции ЛСДРП сейма Литвы Альгирдаса Сисаса голосовали 10 % состоящих в партии, в субботу подтвердил представитель партии Юстинас Аргустас.
Официальные результаты выборов ЛСДП собирается объявить в воскресенье.
По словам Ю. Аргустаса, из 17300 имеющих право голоса членов партии в выборах участвовали 43 %.
"Число может ещё измениться, мы ждём данных из нескольких небольших отделов, но существенно уже не изменится", – заявил он.
Лидера партии социал-демократы выбирали спустя полтора года после раскола, когда, не согласившись уходить из правящей коалиции с "крестьянами", партию оставила часть членов Сейма Литвы, образовав новую партию – Литовскую социал-демократическую трудовую партию.
4 мая планируется съезд ЛСДП. На нём будет избрано новое руководство партии – заместители председателя, президиум, правление, совет, этическая и финансовая комиссии.
В данное время оппозиционная ЛСДП является самой большой партией в стране. Она насчитывает около 17 000 членов. В парламенте работают восемь представителей партии.
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