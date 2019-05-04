Литовские социал-демократы готовят съезд для дальнейшего формирования руководства

Съезд проводится после прямых общих выборов руководителя партии. На них главой ЛСДП ещё на два года был переизбран Гинтаутас Палуцкас.
Делегаты съезда в субботу выслушают отчёт лидера партии, изберут новых заместителей председателя, президиум, совет, составят комиссии по финансам, этике и процедурам, проголосуют за поправки к уставу.
В данное время оппозиционная ЛСДП является самой большой в Литве политической партией. Она насчитывает 17000 членов. В парламенте работают 8 представителей партии.
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