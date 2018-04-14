Политологи рассматривают эти действия как карательный удар за нецивилизованные действия Башара Асада в Сирии.

По их мнению, дальнейшей военной эскалации, скорее всего, удастся избежать по нескольким причинам: до сих пор Россия не предприняла никаких действий, а действия Соединенных Штатов и союзников не повлияли на какие-либо российские объекты или отдельных лиц.

Т. Янелюнас: это предупреждение Асаду

Политолог Томас Янелюнас DELFI сказал, что между событиями, имевшими место в субботу, и прошлогодней атакой, было много общего.

«По сути, удар и его значение очень похожи на атаку, которая произошла год назад, в апреле, и разница только в том, что на этот раз это был уже скоординированный удар трех государств. Но что касается целей атаки и того, как она коснется самих сирийцев, - особых различий нет". - сказал политолог.

По его словам, по сути это следует рассматривать как одноразовый «карательный» удар за использование химического оружия.

"Это не удар по сокращению сирийской военной мощи. Он не применялся против наиболее важных сирийских военных объектов. Такие операции не указывают на то, что планируются более масштабные операции, в том числе, например, очистка воздушного пространства Сирии, которые указывали бы на то, что есть планы использовать атаки позднее в воздушном пространстве Сирии.

Все эти признаки указывают на то, что это в основном пропорциональный ответ на конкретную химическую атаку, которая очень похожа на проведенную год назад. По-видимому, опять же, это предупреждение о том, что г-н Асад должен очень хорошо подумать об использовании таких нецивилизованных мер, как химическое оружие», - сказал профессор Института иностранных отношений и политических наук Вильнюсского университета Т. Янелюнас.

По словам Янелюнаса, ответных действий от российской стороны ожидать не следует.

«На российские объекты не напали, нет сообщений о том, что пострадали российские представители. Атака была совершены из-за пределов Сирии, а в Сирии не было никаких истребителей. Теперь ответ с российской стороны означал бы прямое нападение на США и союзников, и, я думаю, Россия не захочет участвовать в эскалации конфликта", - говорит Т. Янелюнас.

В. Кершанскас: Запад показал исключительное единство

По словам политолога Витаутаса Кершанскаса, весы мощи склонились в столону Запада. Такие выводы могут быть сделаны на основе изменения позиции России.

«В целом, я бы сказал, что это было важным признаком того, что больше нет сомнений относительно позиции Дональда Трампа, видения роли Америки. Когда он был избран президентом, возникло много сомнений в том, будет ли он менять правила, позволит ли он диктаторам взять верх, уступит ли и сосредоточится на внутренней политике", - считает он .

В. Кершанскас отмечает, что если Россия будет проводить эскалацию вооруженных действий, это приведет к «нехорошим вещам», но пока ее обещания резко реагировать на действия Соединенных Штатов и союзников, остаются обещаниями.

«Мы видим, западное единство, по которому в последнее время возникали вопросы, и это хороший знак. Другое дело, что Россия обещала реактивные действия и так далее, сейчас речь идет о строгих контрмерах, но она не сразу отреагировала, что обещала сделать. Это отражает изменение ее позиций, и понятно, что в военном смысле и в целом влияние России уступает Западу. Эскалация сейчас не будет идти со стороны Запада, который должен был реагировать на использование химического оружия, а если Россия будет продолжать эскалацию, это приведет к нехорошим вещам», - уверен В. Кершанскас.