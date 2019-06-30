Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и ещё 8 парламентариев в воскресенье в Польше отметят 450-ую годовщину заключения Люблинской Унии.
Политики будут участвовать в праздничном богослужении в Люблинском кафедральном соборе. Их проведут архиепископы вильнюсский и Люблинский.
Dailininko Jano Mateikos paveikslas Liublino unija 1569 m.
© Archyvo nuotr.

Члены Сейма Литвы также возложат цветы у памятника, посвященного унии, установленного на городской площади, названной в честь Литвы.

Позже в Люблинском центре встреч культур пройдет торжественная встреча делегаций Парламентской Ассамблеи Литвы и Польши. Во время мероприятия проанализируют наследие Люблинской Унии.

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После этого в центре пройдет торжественное заседание в честь годовщины Люблинской Унии.

В воскресенье вечером в центре Люблина состоится праздничный концерт.

1 июля 1569 года Великое княжество Литовское и Польша подписали договор об объединении в Республику обоих народов, охватывавшую и территории современной Беларуси и Украины, но распавшуюся в конце 18 века.

Беларусь на мероприятиях в Люблине будет представлять председатель нижней палаты парламента Леонид Качина, Украину – посол в Польше Андрий Дещица.

В праздничных мероприятиях также будут участвовать председатель парламента Латвии Инара Мурнеце, политики и дипломаты из Венгрии, Чехии, Эстонии, Грузии и Молдовы.

Люблинская уния на некоторое время помогла Литве и Польше защититься от России, но частично ограничила суверенитет ВКЛ.

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