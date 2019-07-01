Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и восемь других парламентариев в воскресенье в Польше отметили 450-ю годовщину Люблинской унии.
Jano Mateikos paveikslas "Liublino unija"
© Dorota Awiorko, Muzeum Lubelskie w Lublinie

1 июля 1569 года Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польша подписали договор и объединились в Республику двух народов (Речь Посполита), которая охватывала территории нынешней Беларуси и Украины, но распалась в конце XVIII века.

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Парламентарии через увешанный флагами и плакатами Люблин прибыли в городской собор, где прошла месса, которую вели архиепископы Вильнюса и Люблина.

Назвав Люблинскую унию предшественником Европейского союза, архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас призвал не только признать его историческое значение, но и извлечь уроки из ошибок.

"Это был важный шаг по укреплению обороны и обеспечению свободы от внешних агрессоров. Кроме того, этот договор между двумя католическими нациями дал другие полезные вещи, но (...) нам пришлось бороться, чтобы не использовать силу и принуждение для достижения хороших целей", - сказал священнослужитель, обращаясь к политикам Литвы, Польши и политикам других стран, дипломатам, деятелям культуры и образования.

Люблинская уния помогла странам в течение некоторого времени защитить себя от России, но частично ограничила суверенитет ВКЛ, и поэтому в Литве этот союз оценивается неоднозначно.

Столетие назад решение о создании общего государства с Польшей в Литве понимали как потерю страны, но после восстановления независимости от Советов историки всё чаще пытаются показать, что Люблинская уния не полностью разрушила независимость Литвы и была необходима из-за растущей военной угрозы со стороны Москвы.

Угроза со стороны России и сейчас побудила Литву и Польшу объединиться, что стало одной из важнейших причин улучшения отношений между странами, несмотря на очень плохие отношения в межвоенный период, и возникшие в наши дни разногласия по историческим вопросам или отношения к национальным меньшинствам.

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