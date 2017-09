За предложенный президентом проект проголосовали 95 депутатов, никто не был против и не воздержался. Сейчас минимальный размер штрафа в УК составляет 38 евро - один прожиточный минимум. Президент Даля Грибаускайте предложила вычеркнуть это положение, а закрепить положение о том, что минимальный размер штрафа должен быть от 570 евро (15 прожиточных минимумов) за уголовное преступление до 5700 евро (150 прожиточных минимумов) за тяжкое преступление. Для юридического лица нижняя граница штрафа составит 7600 евро (200 прожиточных минимумов). Самые большие штрафы могли бы быть от 500 прожиточных минимумов (19 000 евро) за уголовный проступок до 1000 прожиточных минимумов (38 000 евро). Также в поправках к Уголовному кодексу (УК) предлагается установить, чтобы размер штрафа за коррупционные преступления не мог быть меньше суммы причиненного виновным имущественного ущерба или величины имущественной выгоды, получение которой преследовалось. В частности, в законопроекте предусмотрено, что за торговлю влиянием и подкуп - если сумма взятки превышает 250 прожиточных минимумов (9500 евро), - можно было наказывать не только лишением свободы на срок до семи лет, но и штрафом. Как отмечает пресс-служба президента, увеличить штрафы необходимо потому, что предусмотренная в уголовном законодательстве теоретическая возможность назначить минимальный возможный штраф на практике стала правилом. По данным пресс-службы президента, статистика судебной практики за 2015–2017 годы показывает, что средний штраф за тяжкие коррупционные преступления не достигает 5000 евро, то есть составляет едва 9% от возможного максимума штрафа. Только за первое полугодие этого года средний показатель штрафа за тяжкие коррупционные преступления был еще ниже - 3300 евро, то есть 6% от возможного максимума штрафа. Представившая проект две недели назад советник президента Раса Святикайте аргументировала предложение тем, что низкие штрафы могут стать преградой для вступления Литвы в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).











