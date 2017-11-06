Литовские либералы решили не создавать новую партию

Временный председатель партии Эугениюс Гентвилас в субботу заявил членам совета, что выступает за сохранение нынешней партии.
"Процитирую классика Ремигиюса Шимашюса: если девушка оденет другое платье, она не превратится в другую девушку", - сказал он.
Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, предложивший учредить новую партию, выразил сожаление по поводу того, что партия не созрела для такого шага.
Мэр Вильнюса Р. Шимашюс покинул пост председателя ДЛ несколько недель назад, когда с целью скорейших перемен в партии ушли в отставку три его заместителя, в том числе, П. Аушрявичюс.
В сентябре правоохранительные органы предъявили подозрения ДЛ в торговле влиянием и взяточничестве.
По данным Службы спецрасследований, ДЛ получило выгоду от возможно незаконной деятельности бывшего тогда председателем партии Элигиюса Масюлиса и члена правления, депутата Шарунаса Густайниса.
Две недели назад Главная избирательная комиссия (ГИК) выявила грубые нарушения партии во время кампании выборов в сейм и лишила партию полугодовой дотации почти в 400 тыс. евро.
У ДЛ в парламенте сейчас 13 депутатов.
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