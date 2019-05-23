Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьяне") призывает голосовать во втором туре президентских выборов за экономиста, независимого кандидата Гитанаса Науседу, решило правление партии.
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"Мы призываем голосовать за Гитанаса Науседу. В противном случае, если активность будет мала, и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, победит (выдвинутая Союзом Отечества Христианскими демократами ЛитвыBNS) Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы", – заявил в четверг после заседания правления партии председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

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Накануне первого тура он называл Науседу кандидатом консерваторов.

В среду Науседа встретился с членами фракции "крестьян" в сейме. На заседание также была приглашена и Шимоните, однако она не прибыла, ссылаясь на напряженный график.

Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых на пост президента Литвы, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре оказался третьим и соответственно не прошел во второй тур.

В первом туре выборов за Шимонте, выдвинутую оппозиционными консерваторами, проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Науседу – 30,94%.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.

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