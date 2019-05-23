"Мы призываем голосовать за Гитанаса Науседу. В противном случае, если активность будет мала, и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, победит (выдвинутая Союзом Отечества Христианскими демократами Литвы – BNS) Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы", – заявил в четверг после заседания правления партии председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Накануне первого тура он называл Науседу кандидатом консерваторов.

В среду Науседа встретился с членами фракции "крестьян" в сейме. На заседание также была приглашена и Шимоните, однако она не прибыла, ссылаясь на напряженный график.

Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых на пост президента Литвы, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре оказался третьим и соответственно не прошел во второй тур.

В первом туре выборов за Шимонте, выдвинутую оппозиционными консерваторами, проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Науседу – 30,94%.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.