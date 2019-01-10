В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала инициативную группу из 18 граждан по проведению референдума.
Они ставят целью внесение изменений в Конституцию, чтобы в Литве избирался не 141, а 121 член Сейма.
За шесть месяцев инициативная группа должна собрать не менее 300 000 подписей граждан, имеющих право голоса, чтобы референдум был проведен.
Ранее имели место инициативы проведения референдума о сокращении числа членов сейма. Они обычно возникали перед парламентскими выборами и все закончилось неудачей.
Кроме того, в конце прошлого года Сейм приступил к рассмотрению такой же конституционной поправки, инициированной "аграриями". Она была принята в первом чтении.
Предложение сократить число парламентариев до 121 "аграрии" мотивируют уменьшением численности населения страны. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3,7 млн человек, сейчас - 2,8 млн.
В начале срока полномочий "аграрии" внесли поправки к Конституции, в которой предлагалось сократить число парламентариев со 141 до 101, а также перенести с октября на март дату выборов в сейм.
Правительство вынесло по этим поправкам положительное заключение, но дальше проект не продвинулся.
Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис говорил журналистам, что другие фракции не поддерживают такую инициативу, а голосов "аграриев" недостаточно для принятия решения.
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