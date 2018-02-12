По словам пресс-атташе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы направило ноту протеста МИД Италии.

"Конечно, реакция имеет место, будет направлена нота", - сказала BNS Раса Якилайтене.

Гимн Литовской ССР прозвучал во время церемонии награждения Европейского кубка по дзюдо среди молодежи, на котором литовская спортсменка Юстина Кмеляускайте завоевала золотую медаль.

Турнир проходил в городе Фоллоника на западе Италии.