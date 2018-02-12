По словам пресс-атташе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы направило ноту протеста МИД Италии.
"Конечно, реакция имеет место, будет направлена нота", - сказала BNS Раса Якилайтене.
Гимн Литовской ССР прозвучал во время церемонии награждения Европейского кубка по дзюдо среди молодежи, на котором литовская спортсменка Юстина Кмеляускайте завоевала золотую медаль.
Турнир проходил в городе Фоллоника на западе Италии.
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
Президент Литвы приветствовала решение не разрешить России участвовать в Олимпиаде (163)
Президент Литвы Даля Грибаускайте приветствовала...
Президент и премьер Литвы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (35)
Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс...
Политолог: визит премьера Латвии в Минск может отразиться на Клайпедском порту (56)
Визит латвийского премьера в Республику Беларусь может...
Эстонская разведка: Россия готовит информационные атаки по случаю столетия стран Балтии (82)
В четверг внешняя разведка Эстонии сообщила, что...
TOP новостей
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
После запретов предложение абитуриентам – вас ждет Польша (24)
Абитуриенты в Литве привыкли отмечать стодневки и...
Первые "детские" деньги уже на счетах родителей
Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...
Владениями Карбаускиса у Каунасского водохранилища заинтересовались инспекторы (5)
Инспекторы по охране природы не нашли в лесу у...
Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)
12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...