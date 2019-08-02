Литовские консервативные и либеральные политики просят международные организации дать оценку арестам в Москве во время акции протеста в поддержку независимых кандидатов, которым преградили путь к участию в муниципальных выборах в столице РФ.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

Оценивая массовые аресты после демонстрации протеста 27 июля по поводу выборов в Московскую Думу, литовские политики отмечают, что была грубо нарушена Европейская конвенция о правах человека.

"Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) было большой ошибкой, которая заранее предоставила режиму Владимира Путина индульгенцию на уничтожение любых признаков демократии в стране", – говорится в обращении в ПАСЕ и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Одновременно в этом обращении политики просят оценить рекордно большое количество задержанных граждан РФ, обоснованность арестов и реакцию местных властей, а также предоставить рекомендации представителям России.

Обращение к ПАСЕ и ОБСЕ подписали лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и другие члены фракции этой партии: Жигимантса Павилёнис, Лауринас Касчюнас, Радвиле Мркунайте-Микуленене, Арвидас Анушаускас, лидер оппозиции и староста фракции Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен, член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс.

"Наблюдая за грубыми действиями против мирных протестующих и блокирование права оппозиции на участие в выборах, мы призываем власти России и Москвы воздержаться от любого насилия в отношении уже объявленной 3 августа акции протеста и будущих протестов, а также аннулировать административную ответственность независимых кандидатов Московской думы, которая ограничивает их возможности участия в избирательном процессе", – цитируется в заявлении фракции слова Г. Ландсбергиса.

Группа политиков также просит Бюро по правам человека и демократическим институтам ОБСЕ представить специальное мнение, выводы и рекомендации в отношении процесса выборов в Московскую Думу, а также начать расследование возможной дискриминации независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы состоялся протест в поддержку независимых политиков, которым было отказана в регистрации на выборы, было задержано более тысячи человек.

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