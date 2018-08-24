Литовские вооруженные силы намерены создать новый батальон пехоты в Шяуляй, сообщило в пятницу министерство обороны Литвы.

Это подразделение, которое будет носит имя Князя Маргириса, будет причислено к бригаде мотопехоты "Жемайтия".

По сообщению министерства, город Шяуляй в качестве место постоянной дислокации нового батальона был избран с учетом операционных требований, возможностей комплектования персонала, расстояния до полигонов, доступа к инженерным сетям.

"Новое военное подразделение в Западной Литве - это еще один реальный шаг по укреплению обороны страны и обеспечению условий и инфраструктуры для дальнейшей комплектации армии", - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.

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Планируется, что новая инфраструктура будет развиваться за счет партнерства частного и общественного секторов. Это станет четвертым подразделением учрежденной в 2016 году бригады "Жемайтия". Сейчас формируется штаб и группа командования батальоном.

Основу этого подразделения, как и всей бригады будут составлять призывники, а профессиональные военные будут занимать лишь командующие посты и специализированные позиции. До создания постоянной инфраструктуры в Шяуляй штаб нового батальона будет временно находиться в Клайпеде.

В Шяуляй также находится база ВВС Литвы, на которой, кроме литовских военных, служат и союзники НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования.

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