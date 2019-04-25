"Мы утверждаем, что в тексте будущего референдума есть дискриминирующие положения для литовцев отдельных стран и лиц, у которых есть право на литовское гражданство, которые окончательно отвергают и унижают наших соотечественников, проживающих в "третьих странах", – говорится в опубликованном в четверг мнении Литовской общины Калининградской области.

"Поэтому мы, представители Литовской общины Калининградской области, агитируем литовскую общественность высказаться ПРОТИВ на референдуме по 12-ой статье Конституции", – говорится в позиции, утвержденной советом и правлением общины.

Всемирная община литовцев (ВОЛ) выступает за предоставление возможности двойного гражданства путем изменения статьи Конституции референдуме литовцам, уехавшим в страны, "отвечающие критериям евроатлантической интеграции".

В отдельном мнении литовцы Калининградской области отмечают, что если двойное гражданство будет разрешено лишь жителям государств, отвечающим критериям евроатлантической интеграции, то за бортом останутся литовцы, проживающие в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

Проживающие в России литовцы также просят литовские власти не забывать об идее паспорта литовца и узаконить такой документ, который бы позволили лицам литовского происхождения приезжать в Литву и находиться в ней неограниченный срок без виз, легально обучаться и работать, восстанавливать наследство предков.

Комиссия Сейма Литвы и ВОЛ приняла резолюцию о том, что "паспорт литовца не является подходящей формой узаконивания связи с государством для литовцев, проживающих за границей".

Калининградские литовцы утверждают, что паспорт литовца предоставит возможность всем, а не только соотечественникам в странах ЕС и НАТО, приезжать в Литву, работать здесь и "не создаст правовых коллизий присяг и обязанностей перед несколькими государствами, а также поможет сплотить соотечественников для сохранения идентичности".

12 мая вместе с первым туром президентских выборов в Литве состоится референдум по расширению института двойного гражданства.