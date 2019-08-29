Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг отбывает в Хельсинки (Финляндия), где примет участие в неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС).
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Министерство иностранных дел сообщило, что во время двухдневного мероприятия в Хельсинки планируется обсудить гибридные угрозы, вопросы, связанные с Ближним Востоком, Арктикой, Западными Балканами, а также права человека.

Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят, как повысить устойчивость к гибридным угрозам, проведут дискуссии по ситуации в Сирии, Ливии и Персидском заливе.

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На встрече будут обсуждены вопросы арктической политики Европейского союза, регионального сотрудничества со странами Западных Балкан: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией, Сербией.

В присутствии министров стран Западных Балкан состоится дискуссия об оказании поддержки женщинам-правозащитницам в сложных и опасных ситуациях.

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