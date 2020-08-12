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Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что находящаяся в Литве кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию.
Линкявичюс: Тихановская чувствует себя хорошо, выскажется в скором времени
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр говорил с ней в среду по телефону.

„Я говорил со Светланой Тихановской. Она настроена хорошо. Она выскажется о ситуации в скором времени", - написал в соцсети Twitter министр.

Позже в Сейме Л. Линкявичюс сказал журналистам, что Светлана Тихановская оправилась и в ближайшее время сможет пообщаться с прессой.

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"Она чувствует себя всё более нормально, отходит, и я надеюсь, что она сама расскажет больше, как только сможет и захочет", - добавил Л. Линкявичюс.

Глава дипломатической службы Литвы заявил, что не обсуждал с кандидатом от белорусской оппозиции ее планы на будущее, так как нет стремления форсировать события, подгонять Тихановскую.

Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

По словам министра, пока "цель удалить ее от непосредственной опасности достигнута, чтобы она воссоединилась с детьми, была бы в безопасности и могла отойти от пережитого стресса".

Светлана Тихановская прибыла в Литву ранним утром во вторник. Соратники Тихановской утверждают, что ее вынудили оставить страну. Ее муж в Беларуси находится в заключении, а дети уже до выборов были вывезены из Беларуси.

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