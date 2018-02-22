Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, оценивая обострение отношений между США и Россией, сказал, что лозунги на нынешнюю российскую власть не действуют.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

По мнению министра, воздушная атака США в Сирии, во время которой, возможно, погибли несколько сот работавших в военной компании наемных работников из России, и формирование ядерной политики США показывают, что Вашингтон не намерен уступать России и позволять ей делать все, что она хочет.

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"Я думаю, что удар, который имел место в начале месяца, когда погибли несколько сотен российских наемников, это сильный знак и предупреждение той же России, что ей не дадут делать все, что ей захочется и где захочется", - сказал Линкявичпс.

По его словам, администрация США поняла, что Россия понимает только аргумент силы. "Лозунги, призывы на эту страну не влияют, мы это заметили уже давно", - подчеркнул глава МИД.

"Эта страна (Россия - ELTA), быть может, руководство этой страны идет, пока его не остановишь. Не важно, Украина это, Сирия, или что-то еще в мире", - сказал žinių radijаs Линкявичюс.

Удары коалиции США 7 февраля произошли после того, как не менее 500 человек начали "скоординированное наступление" на "Сирийские демократические силы", которые поддерживают силы коалиции. Погибшими в результате удара американское командование называет около 300 "сирийских бойцов", поддерживающих режим президента Башара Асада.


О том, что среди погибших есть наемники "ЧВК Вагнера", сообщил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков). 10 февраля на своей странице "ВКонтакте" он написал, что о "сотнях" погибших российских наемников ему сообщили собственные источники.

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