По мнению министра, воздушная атака США в Сирии, во время которой, возможно, погибли несколько сот работавших в военной компании наемных работников из России, и формирование ядерной политики США показывают, что Вашингтон не намерен уступать России и позволять ей делать все, что она хочет.
"Я думаю, что удар, который имел место в начале месяца, когда погибли несколько сотен российских наемников, это сильный знак и предупреждение той же России, что ей не дадут делать все, что ей захочется и где захочется", - сказал Линкявичпс.
По его словам, администрация США поняла, что Россия понимает только аргумент силы. "Лозунги, призывы на эту страну не влияют, мы это заметили уже давно", - подчеркнул глава МИД.
"Эта страна (Россия - ELTA), быть может, руководство этой страны идет, пока его не остановишь. Не важно, Украина это, Сирия, или что-то еще в мире", - сказал žinių radijаs Линкявичюс.
Удары коалиции США 7 февраля произошли после того, как не менее 500 человек начали "скоординированное наступление" на "Сирийские демократические силы", которые поддерживают силы коалиции. Погибшими в результате удара американское командование называет около 300 "сирийских бойцов", поддерживающих режим президента Башара Асада.
О том, что среди погибших есть наемники "ЧВК Вагнера", сообщил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков). 10 февраля на своей странице "ВКонтакте" он написал, что о "сотнях" погибших российских наемников ему сообщили собственные источники.
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