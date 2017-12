Он сказал это в преддверии референдума по вопросу о независимости в этом регионе Испании. Мадрид называет его незаконным. Л. Линкявичюс подчеркнул, что Литва была оккупирована СССР и испытала репрессии, а это не сопоставимый опыт по сравнению с Каталонией, которая на правах автономии является частью демократического государства. "Видимо, сравнивать было бы некорректно, если говорить о советской оккупации и всех тех событиях, которые нам известны, о депортациях в Сибирь (...) Это совершенно иной контекст", - сказал в четверг министр BNS. Статьи по теме: Наступил день референдума в Каталонии: полиция грозит пресечь, власти автономии бунтуют Лидер Каталонии: мы завоевали право на независимость Он сказал, что Литва пристально следит за ситуацией в Испании и надеется, что эта ситуация будет разрешаться конструктивно. "Испания - это государство Европейского Союза (ЕС), в котором есть демократия, есть верховенство права, и мы доверяем этой системе, но вместе с тем мы надеемся, что диалог с инакомыслящими будет происходить конструктивно и не будут использоваться избыточные меры", - сказал Л. Линкявичюс. Регион Каталонии в СМИ иногда сравнивают с Литвой, Латвией и Эстонией. Во время празднования Национального дея Каталонии в 2013 и 2014 годах местные жители образовали живую цепь, взявшись за руки, и назвали эту акцию "Каталонским путем". На такую акцию их вдохновил протест жителей Балтийских стран в 1989 году, когда люди выстроились в живую цепь протяженностью 650 км от башни Гядимино в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллине. Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс говорит, что в прошлом положение Литвы в некотором отношении было схожим с положением Каталонии. "Правда, Испания - это демократия, СССР был авторитарным репрессивным государством, но когда Литва рвалась к свободе, рука Москвы стала заметно мягче (...) Добивавшихся независимости руководителей Саюдиса не арестовывали, не было попыток отменить выборы в Верховный совет, хотя было ясно, что на них победит Саюдис", - утверждает обозреватель в своем комментарии, обнародованном на DELFI на этой неделе. "Как малый народ, мы должны сочувствовать аспирациям каталонцев, во всяком случае тихо призывать Мадрид переосмыслить свою политику, искать пути, чтобы удовлетворить стремление каталонцев сделать свое слово более весомым при определении своей судьбы. Когда-то мы критиковали Запад за его опасливость, и в этом важном вопросе мы им подражаем. Смелости, а, может, и принципиальности - ни на грамм", - написал К. Гирнюс. Официальные представители Каталонии намерены провести референдум о независимости в это воскресенье.











