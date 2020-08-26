Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы, Л. Линкявичюс обратился из-за ситуации в Беларуси к премьер-министру Албании, председательствующей в ОБСЕ, и министру по иностранным и европейским делам Эди Раму, а также к министру иностранных дел Швеции, которая будет председательствовать в следующем году, Анне Линде.

"Беларусь, как и все входящие в ОБСЕ страны, обязалась уважать права и свободы человека, включая и права на свободу мирных собраний, защиту правозащитников и представителей СМИ, а также обеспечивать условия для их работы без вмешательства силовых структур", - написано в обращении.

Министр призывает международное сообщество "не остаться равнодушными к создавшейся ситуации и требовать от руководства Беларуси ответственности", т.е. в первую очередь выпустить участников мирных протестов из мест задержания и призвать к ответственности представителей силовых структур за жестокое поведение.

Л. Линкявичюс призывает мирно передать власть в ходе диалога с оппозицией и гражданским обществом, организовать новые, отвечающие демократическим стандартам выборы.

По утверждению министра, ОБСЕ может сыграть важную роль в этом процессе.

В Беларуси после официальной победы А. Лукашенко на выборах, которые Запад и оппозиция этой страны называют сфальсифицированными, продолжаются многотысячные протесты. Они подавляются при помощи насилия, идут массовые задержания. Сообщается о грубом обращении с задержанными, подтверждено несколько смертей.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций для ответственных за насилие и фальсификацию выборов должностных лиц. Литва подготовила и национальные санкции - список лиц еще должна утвердить министр внутренних дел.