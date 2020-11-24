Литва стремится не допустить попадания на рынок электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС (БелАЭС), между тем Латвия, в соответствии с не утвержденной Литвой трехсторонней методикой, уже начала торговлю с Россией. Литовский регулятор говорит, что эта методика не предотвращает попадания белорусского электричества на рынок Литвы и Балтийских стран.
МИД подтвердил BNS, что 18 ноября письменно призвал главу дипломатического ведомства Латвии Эдгара Ринкевича продолжать конструктивные дискуссии с целью утверждения совместных мер по условиям торговли электроэнергией с третьими странами.
"В письме подчеркнуто, что усилия по поиску решений о торговле электроэнергией следует воспринимать в более широком контексте долгосрочных стратегических интересов Балтийских стран", - говорится в комментарии министерства.
Как отмечает МИД, в письме дана положительная оценка достигнутого странами Балтии политического соглашения о бойкотировании белорусского электричества, однако выражается сожаление о решении Латвии торговать электричеством с Россией.
Как подчеркивает МИД, Литва придерживается мнения, что пока все три Балтийские страны не утвердили новую методику, действует согласованная в 2018 году трехсторонняя методика.
Государственный совет по регулированию энергетики неделю назад официально сообщил, что не станет утверждать новую методику, так как она не предотвращает торговлю белорусской электроэнергией, и это будет делаться с использованием инфраструктуры Литвы.
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