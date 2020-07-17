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Правительство Литвы обсудит возможность внести предствителей властей Беларуси в "черный" список из-за их роли в репрессиях против оппозиции и СМИ, сообщил в пятницу министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Так министр прокомментировал призыв председателя парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминаса Киркиласа и лидера оппозиции консерватора Габриэлюса Ландсбергиса к вводу запрета на въезд в Литву в соответствии с законом Магницкого лицам, ответственным за репрессии.

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Данную инициативу Л. Линкявичюс назвал логичной и заявил, что такая возможность будет рассмотрена.

"Следует определить, что это за люди, и установить меру их ответственности. Мы тщательно изучим, и, если будут основания и достаточно информации, то сделаем это. Процесс должен продвигаться очень ответственно", - заявил министр.

Ранее министерство заявляло, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост политзаключенных окажет воздействие на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси".

Согласно так называемому закону Магнитского Литва может запретить въезд в страну иностранцам, замешанным в коррупции в крупном размере, отмывании денег или нарушении прав человека. В настоящее время в этом списке десятки граждан России, а также должностные лица Саудовской Аравии, связанные с убийством Джамаля Хашогги.

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