Решение совета соцдемов покинуть правящую коалицию внесло раскол в партию. Из 17 членов парламентской фракции социал-демократов 10 решили продолжить сотрудничество с "крестьянами", восстав против лидера партии Гинтаутаса Палуцкаса.

По-разному к ситуации отнеслись и министры социал-демократов – министр экономики Миндаугас Синкявичюс решил уйти, а два других – министр юстиции Милда Вайнюте и покинувший партию министр иностранных дел Линас Линкявичюс остаются на своих постах. Решение двух последних из них поддержала и президент.

"Что касается министров, то мы знаем, что один уходит, а двое остаются. Это во многом решение премьера, конечно, я не против того, чтобы двое остались", - сказала президент.

Такая поддержка позволила Линкявичюсу почувствовать себя увереннее. Глава МИД сказал, что подал заявление об уходе из партии 25 сентября утром.

"Я не видел логики в уходе. Это было несвоевременное и нелогичное решение. Я считаю, воля избирателей - поддержка партии, которая участвовала бы в принятии решений и осуществлении программы, а не работала бы в оппозиции. Но раз совет принял такое решение, я принял последовательное решение – ушел из партии. Я хочу работать, поскольку в моей работе важна преемственность, последовательность, качество, я чувствую ответственность, пока возможно, надо работать", – сказал Линкявичюс.

И хотя, по словам Альгирдаса Сисаса, министр иностранных дел покинул фракцию, Линкявичюс сказал, что пока такого решения не принимал.

"Нет, такого я не говорил, еще нет оснований для этого. Если фракция поддержит программу правительства и не станет оппозиционной, я в ней останусь. А если будет иначе, придется решать", – сказал министр, что пока не думал о том, к какой фракции придется примкнуть, если фракция уйдет в оппозицию.

"Мне важно работать, все остальное – это политические манипуляции, возможно перед будущими выборами, надежда на большую поддержку со стороны избирателей, при работе в оппозиции. Знаете, ведь в оппозиции не надо брать на себя ответственность, можно критиковать. Я это понимаю, но по моему мнению, это недальновидно", – сказал Линкявичюс, заметив, что не планирует возвращаться в партию,с решениями руководства которой он не согласен.

"Я не хочу быть пророком, не желаю никакого зла соцдемам, напротив, желаю им всего наилучшего. Это нужная политическая сила, но она должна действовать последовательно, логически, а если они при помощи таких решений осложняют ситуацию, это нехорошо", – сказал собеседник.

За выход из правящей коалиции проголосовали 140 членов совета партии, 46 были против. В голосовании участвовали 187 из 235 членов совета. Правительство Саулюса Сквернялиса нуждается в поддержке парламента. У "крестьян" в парламенте 56 представителей из 141, у соцдемов – 17.

Кроме того, в парламенте работает 31 консерватор, 14 либералов, 8 депутатов избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, и 7 членов "Порядка и справедливости". Еще 5 депутатов не являются членами никакой фракции.