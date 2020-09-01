"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом в первую очередь для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительной переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", - во вторник сказал BNS Л. Линкявичюс.
"Поэтому то, что озвучивается, и то, что будет осуществлено на практике, как показывает опыт, не всегда совпадает", - добавил он.
Так Л. Линкявичюс отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. А. Лукашенко заявил, что якобы "матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".
По словам министра Литвы, этими словами А. Лукашенко пытается расколоть единство стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.
"Если эти слова – попытка расколоть единство, разделяя страны на более рациональные и менее рациональные, то эти методы известны. Это сказано в надежде, что будет как всегда – мнения стран разойдутся, общего не будет, и эффект будет или ограниченным, или его не будет вовсе, они выиграют время, и новая реальность с прежним руководством, которое уже не обладает моральной, политической базой, а скоро потеряет и правовую базу для дальнейшего руководства, сохранится", - подчеркнул Л. Линкявичюс.
Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Литва якобы "действует недемократическими методами" совместно с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе и Беларуси, так как у нее на это нет права, и нет таких намерений", - во вторник заявил BNS Л. Линкявичюс.
"Единственное, когда мы вмешались, - это когда помогли тем, для которых действительно создалась угроза безопасности, а, может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых и говорит С. Лавров", - добавил министр.
Когда режим Беларуси после президентских выборов начал жестоко подавлять мирные протесты, правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.
Министр иностранных дел подчеркнул, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса – новые, честные, демократические выборы – то, что призывают делать и все остальные демократические ведомства, международное сообщество.
"Что касается С. Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад – это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят", - заявил Л. Линкявичюс.
В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции в отношении А. Лукашенко и 29-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси.
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