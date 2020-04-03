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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудит с министрами стран Евросоюза (ЕС) ситуацию с коронавирусом.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

В режиме неформальной видеоконференции министр обсудит с зарубежными коллегами репатриацию граждан ЕС и координирование консульской помощи, геополитическую ситуацию в мире, указала BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене.

Также планируется обсудить оценку геополитических последствий пандемии в среднесрочный период, совместный ответ ЕС на дезинформацию в контексте пандемии.

ru.DELFI.lt
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