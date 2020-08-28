Это Л. Линкявичюс сказал в пятницу журналистам в Берлине, где проходит встреча министров ИД стран Евросоюза (ЕС), отвечая на вопрос об обещании российского президента Владимира Путина предоставить военную помощь белорусскому президенту Александру Лукашенко.

"Мы не можем исключить возможность инвазии, которая, возможно, будет прикрыта договорными обязательствами. Но мы видим и знаем, что для военной интервенции нет ни правовых, ни военных, ни практических причин", - сказал Л. Линкявичюс.

Министры ЕС обсуждают в Германии вероятные санкции для представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных участников протестов.

Л. Линкявичюс выразил личное мнение, что в "черный список" должен быть включен и А. Лукашенко, однако добавил, что у его коллег может быть иное мнение.

В. Путин в четверг сообщил, что Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси, если для этого возникнет необходимость.

"Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал В. Путин.