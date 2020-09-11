aA
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что в дальнейшем отношения Литвы и Соединенного Королевства (СК) будут только укрепляться, а также будет продолжаться тесное сотрудничество в многосторонних форматах.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг Линкявичюс в Лондоне обсудил с британским коллегой Домиником Раабом двусторонние отношения, ситуацию в Беларуси и России, положение с безопасностью в регионе и другие актуальные вопросы, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

Статьи по теме:
ЕС "глубоко озабочен" планами Лондона внести изменения в договор о "Брекзите"  (1)
Договор СНВ: пора ли опять начать волноваться и разлюбить атомную бомбу?  (14)

Линкявичюс сказал, что между двумя странами существуют тесные связи, укреплению которых способствует многочисленная литовская диаспора в СК. Он подчеркнул, что приоритет Литвы - судьба проживающих в СК граждан Литвы после окончания переходного периода по выходу СК из Евросоюза (ЕС).

Оба министра подчеркнули, что невзирая на исход переговоров о Brexit следует взаимно обеспечить права и социальные гарантии граждан.

Линкявичюс также поблагодарил Великобританию за внимание к безопасности Литвы и Балтийского региона, командование батальоном Сил передового базирования НАТО в Балтийском регионе и постоянное участие британских ВВС в натовской миссии воздушной полиции Балтии.

Как отметили оба министра, насилие против мирных участников протестов в Беларуси недопустимо, а имеющие к нему отношение должны ответить за него.

"Назревший кризис можно разрешить только путем мирной передачи власти и проведения новых выборов с участием международных наблюдателей", - приведены в пресс-релизе слова Линкявичюса.

Министры также обсудили прогресс реформ в Украине и вопросы изменения климата.

Во встрече участвовала и государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон. Во время визита Линкявичюс также встретился с главой комитета Палаты общин по международным делам Томом Тагендхэтом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Брюссель хочет уравнять правила защиты от коронавируса на всей территории Евросоюза (34)

Началась вторая волна коронавируса , некоторые страны...

TOP новостей

Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают (6)

10 дней прошло с начала учебного года в Литве, а в...

Науседа: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко (11)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз...

В Литве предлагают ввести льготный тариф НДС на услуги заведений общепита (4)

Чтобы смягчить последствия карантина и чрезвычайного...

Звонок в Каунасскую клинику поразил близких пожилой женщины: бабушка пропала (5)

В редакцию портала на прошлой неделе обратилась Нерия,...

Портрет среднестатистического кандидата в парламент Литвы: образованный мужчина 50 лет (1)

Портрет среднестатистического кандидата в парламент...

|Maža didelių žinių kaina