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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает ложное заявление Александра Лукашенко об усилении сил НАТО на границе с Беларусью отчаянной попыткой доказать, что стране нужна помощь России.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр снова назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

"Последнее заявление бывшего президента Беларуси о растущей концентрации сил НАТО у границ Беларуси - ложь. Похоже, он отчаянно пытается доказать, что необходима помощь России и полностью подрывает независимость страны. Печально", - написал Л. Линкявичюс в воскресенье в Twitter.

В то время как в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны полиции, Лукашенко в воскресенье обвинил НАТО и соседние страны, включая Литву, в неоправданном давлении.

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"Танки и самолеты находятся в 15 минутах полета от наших границ. Войска НАТО ползут к нашим воротам. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша дорогая Украина и их лидеры говорят нам провести новые выборы", - сказал Лукашенко во время воскресного митинга на площади Независимости в Минске перед Домом правительства.

Белорусская оппозиция проводит в воскресенье массовую акцию протеста против правления Лукашенко в Минске и во всех городах страны.

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