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Департамент энергетики США хорошо информирован о проекте Белорусской АЭС (БелАЭС), а Литва обратилась за помощью к США по обеспечению безопасности в сфере энергетики, заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

В четверг министр встретился с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

"Департамент энергетики США хорошо информирован о ситуации в Островце. Мы просим постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности", - заявляет в пресс-релизе министерства Л. Линкявичюс.

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Министр отметил, что Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС - это российский геополитический проект "рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Беларусь, но и страны Балтии".

Л. Линкявичюс отмечает, что даты запуска БелАЭС приурочиваются к определенным датам (запуск электростанции состоялся перед выборами президента, электроэнергия начнет производиться в годовщину Октябрьской революции - 7 ноября), а не ориентируется на параметры безопасности.

На встрече также обсуждалась диверсификация энергоресурсов Беларуси. В этом году Беларусь получила нефть из США, которая была доставлена в Клайпедский порт и по железной дороге Литвы. Пока из-за ситуации в Беларуси поставки нефти остановлены.

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