"Литва и впредь будет оказывать поддержку регионам Восточной Украины, осуществляя гуманитарные, образовательные, социальные и другие проекты", - сказал Л.Линкявичюс в ходе общения с местным населением, которое постоянно страдает от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов, и с украинскими солдатами.
В пятницу и субботу министр иностранных дел Литвы посетил Луганскую область Украины, где встретился с главой государственной военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом, бизнес-сообществом, украинскими солдатами и неправительственными организациями (НПО), которые оказывают помощь пострадавшим от войны людям, сообщает МИД.
Во время визита в Северодонецке, административном центре Луганской области, впервые состоялся двусторонний бизнес-форум с участием представителей Вильнюсской торгово-промышленной палаты и Литовско-украинского делового совета.
Министр также посетил расположенные близ линии соприкосновения поселки Нижний, Станица Луганская и Катериновка. Он отметил, что каждый раз, когда бывает на этом фронте, он убеждается, что дух украинского народа не может быть сломлен.
Украинские силы и поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются с весны 2014 года. В ходе этого конфликта погибли более 10 тысяч человек.
Западные СМИ: "Если падут страны Балтии, НАТО потерпит поражение" (11)
Американские командующие обеспокоены тем, что в момент,...
Линкявичюс: Литва продолжит оказывать помощь Украине (3)
Литва продолжит оказывать поддержку регионам...
Малдейкене станет кандидатом в президенты Литвы (10)
Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене...
По инициативе Литвы в ЕС создадут кибернетические силы (3)
По инициативе Литвы страны Европейского союза (ЕС)...
Рейтинг Движения либералов Литвы обвалился
Согласно опросу населения, если бы выборы в Сейм Литвы...
TOP новостей
Литве грозит самый черный сценарий: скоро люди массово будут выходить на пенсию (65)
В ближайшие 5-6 лет надо накопить резерв, чтобы наша...
Западные СМИ: "Если падут страны Балтии, НАТО потерпит поражение" (11)
Американские командующие обеспокоены тем, что в момент,...
Центробанк Литвы: зарплаты будут расти быстрее (5)
Поскольку компаниям не хватает работников, Центробанк...
Малдейкене станет кандидатом в президенты Литвы: "нам нужна мирная революция" (10)
Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене...
Самые высокие зарплаты в мае: в первой десятке - новые компании
Больше 18 000 евро – такую среднюю зарплату в мае платили...