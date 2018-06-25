Литва продолжит оказывать поддержку регионам Восточной Украины, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время своего визита в Украину.
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва и впредь будет оказывать поддержку регионам Восточной Украины, осуществляя гуманитарные, образовательные, социальные и другие проекты", - сказал Л.Линкявичюс в ходе общения с местным населением, которое постоянно страдает от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов, и с украинскими солдатами.

В пятницу и субботу министр иностранных дел Литвы посетил Луганскую область Украины, где встретился с главой государственной военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом, бизнес-сообществом, украинскими солдатами и неправительственными организациями (НПО), которые оказывают помощь пострадавшим от войны людям, сообщает МИД.

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Во время визита в Северодонецке, административном центре Луганской области, впервые состоялся двусторонний бизнес-форум с участием представителей Вильнюсской торгово-промышленной палаты и Литовско-украинского делового совета.

Министр также посетил расположенные близ линии соприкосновения поселки Нижний, Станица Луганская и Катериновка. Он отметил, что каждый раз, когда бывает на этом фронте, он убеждается, что дух украинского народа не может быть сломлен.

Украинские силы и поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются с весны 2014 года. В ходе этого конфликта погибли более 10 тысяч человек.

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