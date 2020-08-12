Министр сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета иностранных дел ЕС в пятницу.
"В первую очередь важно выработать общеевропейскую позицию, об этом мы говорим с коллегами. Недавно удалось убедить друг друга и руководство ЕС по внешней политике, уже утверждено, что в пятницу по видеосвязи состоится внеочередное заседании Совета по иностранным делам ЕС, на котором одним из вопросов будет Беларусь", - заявил журналистам в сейме в среду Линкявичюс.
"Мы обычно очень хорошо умеем осуждать, но это уже становится не очень убедительным и должны быть какие-то действия, тем более, что все согласны, что отношения с Беларусью необходимо пересмотреть, также должны быть сформулированы определенные рычаги, ответственность", - добавил Линкявичюс.
По его словам, санкции должны применяться в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Также он добавил, что ответственных лиц можно поделить на две группы - те, кто в ответе за фальсификацию выборов, и те, кто в ответе за использование избыточной силы в подавлении протестов.
По словам министра, если выработать общие санкции ЕС не получится, то Литва инициирует национальные.
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