Во вторник Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на телеконференции с министрами ИД дргуих стран Балтии и Германии. По его словам, было договорено искать европейское решение по гуманитарным коридорам для желающих вернуться людей.
Согласно договорённому порядку, застрявшие на границе Польши и Германии литовцы смогут привезти своих близких на железнодорожный вокзал, а водители с автомобилями должны будут ехать в порт Засниц.
"Всё технически вроде и подготовлено, но люди физически не могут оказаться там, где договорено – у поезда или у парома. В три ряда стоят грузовые автомобили, физически невозможно развернуться. Невозможно ничего сделать, если пропускная способность на польской границе не повысится", – сказал BNS Л. Линкявичюс.
Он сказал, что поблагодарид министра ИД Германии Хейко Мааса за усилия германской полиции по контролю над ситуацией и возможность пользоваться дорогой для литовцев.
Кризис на польско-германской границе обострился из-за решения Польши не пропустить с конвоем легковые автомобили литовцев.
Президент Гитанас Науседа после беседы с польским лидером сказал BNS, что польская сторона обосновывает такое решение риском из-за усталости водителей.
Поляки разрешают литовцам вернуться организованным автобусным конвоем.
Л. Линкявичюс сказал BNS, что также обсудил с министрами Германии, Латвии и Эстонии возможность сотрудничества на европейском уровне при закупке медицинских товаров.
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