Об этих своих решениях в понедельник после беседы с премьером Саулюсом Сквернялисом сообщили сами министры. "Премьер выразил доверие, поэтому я хочу продолжить работу", - сказала журналистам М. Вайнюте. Она напомнила, что является беспартийной, поэтому не считает неэтичным остаться министром, когда делегировавшая ее в правительство ЛСДП решила покинуть правящую коалицию. Между тем, Л. Линкявичюс утверждает, что уже сегодня подал заявление об уходе из партии. М. Синкявичюс сказал, что подал премьеру заявление об отставке, однако эта просьба еще не удовлетворена. Как отметил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас, для этого у С. Сквернялиса есть пять дней. Президент Литвы Даля Грибаускайте убеждена, что нынешнее правительство должно проверить доверие парламента, если существующей поддержки будет недостаточно. "Это, вне всякого сомнения, будет решение премьер-министра и парламента. В ближайшее время увидим, свершится это или нет. Все будет зависеть от результата переговоров, которые сейчас идут. Если поддержка будет достаточно солидной и покажет явное большинство, тогда будет ясно, нужно это или нет", – сказала журналистам Грибаускайте. Она не прогнозировала, может ли правительство меньшинства проработать в течение оставшихся трех лет. "Наверное, не буду гадать, я не занимаюсь прогнозами и гаданием. В политике важен каждый день, каждая неделя. Сегодня у нас такая ситуация, что мы попали в период нестабильности. Вне всякого сомнения, мы увидим, наверное, увеличение числа членов фракции "крестьян". А остальные фракции, или по крайней мере одна, может и расколоться, уменьшиться. Присоединение и поддержка большой фракции может проявляться в разных формах", – сказала глава страны, напомнив, что фракции могут договариваться о разного рода сотрудничестве. Грибаускайте дала понять, что поддерживает решение двух министров социал-демократов остаться в правительстве. "Во-первых, как я упоминала, еще неясно, сколько социал-демократов уйдет и как они уйдут. Есть решение партии, но фракция показывает разные знаки. Окончательный результат нам еще не известен. Что касается министров, то мы знаем, что один уходит, а двое остаются. Это во многом решение премьера, конечно, я не против того, чтобы двое остались".

