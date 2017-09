"В понедельник подам заявление о выходе из партии. (...) Если меня поддержит президент, премьер, то буду и дальше выполнять эту работу, которая требует усилий, последовательности и, честно говоря, качества", - сказал агентству BNS министр. По его словам, решение о выходе из правящей коалиции является "несвоевременным, нелогичным и безответственным". "Оно продиктовано эмоциями, руководство партии переложило ответственность на отделения. На этой волне и принято решение во вред государству", утверждал Л.Линкявичюс. Он выразил удивление тому, что, будучи в оппозиции, Социал-демократическая партия теперь сможет оппонировать программе правительства, которую вместе с "крестьянами" сама и составляла.











