"В понедельник подам заявление о выходе из партии. (...) Если меня поддержит президент, премьер, то буду и дальше выполнять эту работу, которая требует усилий, последовательности и, честно говоря, качества", - сказал агентству BNS министр.
По его словам, решение о выходе из правящей коалиции является "несвоевременным, нелогичным и безответственным".
"Оно продиктовано эмоциями, руководство партии переложило ответственность на отделения. На этой волне и принято решение во вред государству", утверждал Л.Линкявичюс.
Он выразил удивление тому, что, будучи в оппозиции, Социал-демократическая партия теперь сможет оппонировать программе правительства, которую вместе с "крестьянами" сама и составляла.
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