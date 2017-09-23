Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу сообщил, что хотел бы продолжать работу на этом посту и решил покинуть ряды Социал-демократической партии Литвы, которая вышла из коалиции с Союзом зеленых и крестьян.
Linas Linkevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

"В понедельник подам заявление о выходе из партии. (...) Если меня поддержит президент, премьер, то буду и дальше выполнять эту работу, которая требует усилий, последовательности и, честно говоря, качества", - сказал агентству BNS министр.

По его словам, решение о выходе из правящей коалиции является "несвоевременным, нелогичным и безответственным".

"Оно продиктовано эмоциями, руководство партии переложило ответственность на отделения. На этой волне и принято решение во вред государству", утверждал Л.Линкявичюс.

Он выразил удивление тому, что, будучи в оппозиции, Социал-демократическая партия теперь сможет оппонировать программе правительства, которую вместе с "крестьянами" сама и составляла.

BNS
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