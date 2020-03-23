По словам Л. Линкявичюса, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник неформальном совещании министров ИД стран-членов ЕС.

"Во всей этой сумятице появляется ещё один вызов – дезинформация. Это отметили многие министры", – сказал BNS Л. Линкявичюс.

ЕС в этом месяце предупредил, что государственные российские СМИ проводят кампанию дезинформации о коронавирусе на Западе, чтобы обострить кризис в странах Запада и подорвать доверие обществ к системам здравоохранения стран.

На прошлой неделе был произведён взлом интернет-порталов и по электронной почте в Литве была распространена фейковая новость о том, что якобы военные США будут участвовать в учениях в Литве, игнорируя риск коронавируса.

В конце января тоже имел место взлом нескольких новостных порталов и была опубликована фейковая новость о том, что в Литве якобы заразился коронавирусом военнослужащий США. Эту фальшивую новость получили и органы власти и управления Литвы.

По словам Л. Линкявичюса, министры на совещании обсудили и сотрудничество в вопросе возвращения граждан стран ЕС из отдалённых стран, таких, как Филиппины, Перу и Австралия, а также подчеркнули необходимость обеспечить свободное движение грузов, особенно продуктов питания и медицинских товаров внутри ЕС.