"Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу", - сказал журналистам Л. Линкявичюс.
Глава литовской дипломатии подчеркнул, что "применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные".
"Они не были агрессивными, они не били окна, не жгли машины, здесь точно не нужно было применять силу в той мере, в какой она была применена. Но выбор сделан, видно, что руководство страны идет ва-банк, держит в заложниках своих людей", - сказал министр.
Л. Линкявичюс также подчеркнул, что Литва готова посредничать между оппозицией и властями Беларуси, если "есть возможность и потребность".
"Общество наэлектризовано, насколько они готовы к переменам, они сами решат, мы стараемся помочь, сколько будет нужно, если будет нужно, мы готовы посредничать, если есть возможность и потребность", - сказал глава МИД Литвы.
Власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала в Литву.
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