Он планирует поднять вопрос о санкциях на видеконференции министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу.
"Хотелось бы, чтобы это не было еще одно заявление о нашей озабоченности, а было бы конкретное действие", - заявил министр BNS.
"Те должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я буду предлагать применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - отметил он.
Также министр сообщил, что будет предлагать учредить фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.
Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Гитанаса Науседы по созданию в Беларуси Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Беларуси.
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