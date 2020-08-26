Отвечая на публичный призыв Владимира Макея не вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси и на критику по поводу вводимых санкций, Л. Линкявичюс заявил, что руководство Беларуси "собственноручно разрушило" существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также и "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".
"Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы для демократического суверенного государства и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками", - утверждает Л. Линкявичюс.
Он признал, что "мы не намерены и не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства", и добавил, что "независимость и суверенитет Белaруси является так же и нашим национальным интересом".
"Мы наблюдаем неспособность власти вести диалог со своими гражданами", - утверждает министр.
"Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества. Выходом из этого морально и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства", – подчеркивает Л. Линкявичюс.
В свою очередь В. Макей ранее признал в публичном письме, что в Беларуси "сейчас сложная ситуация", однако призвал Запад прекратить помогать оппозиции.
„У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов“, – заявил он.
Беларусь сотрясает глубокий политический кризис, начавшийся после прошедших 9 августа выборов президента. Победителем в них был объявлен Александр Лукашенко, руководящий страной в 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными, а массовые протесты подавляются силой.
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