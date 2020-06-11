"Следует предполагать, что она может заработать в августе", - сказал министр в четверг на заседании парламентской фракции Либерального движения.
По словам Л. Линкявичюса, 19 июня на саммите Евросоюза (ЕС) президент Гитанас Науседа поднимет вопрос о БелАЭС.
Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.
Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обе страны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.
Правительство на прошлой неделе обсудило предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.
Подготовленный Министерством энергетики проект соглашения стран Балтии о попадании выработанной на БелАЭС электроэнергии на рынки Балтийских государств не обязывает Латвию и Эстонию не покупать электричество с БелАЭС.
Его раскритиковал Л. Линкявичюс, который сказал, что такое соглашение не отвечает интересам Литвы. Соглашение защищают Министерство энергетики и президентский офис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (53)
Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...
Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (1)
Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...
Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...
Президент Литвы видит пространства для соглашения по БелАЭС (15)
В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают вопрос...
Табора в Вильнюсе не осталось: что появится на этом месте? (8)
В начале лета Вильнюсский муниципалитет окончательно...