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На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки, об этом в пятницу говорил с министрами иностранных дел этих стран министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Возобновившийся вооруженный конфликт между двумя странами Восточного партнерства создает серьезную угрозу безопасности всего региона. Конфронтация не нужна ни одной из стран, а сейчас самое важное - решительно взять под контроль ситуацию, сделать стратегическую паузу, прекратить огонь и воздерживаться от любых действий по эскалации конфликта", - заявил министр в своем пресс-релизе.

Он призвал использовать все двусторонние возможности переговоров и отметил необходимость более активного участия в ситуации минской группы ОБСЕ. Также Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с министром иностранных дел Турции в телефонном разговоре.

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