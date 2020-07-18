"Возобновившийся вооруженный конфликт между двумя странами Восточного партнерства создает серьезную угрозу безопасности всего региона. Конфронтация не нужна ни одной из стран, а сейчас самое важное - решительно взять под контроль ситуацию, сделать стратегическую паузу, прекратить огонь и воздерживаться от любых действий по эскалации конфликта", - заявил министр в своем пресс-релизе.
Он призвал использовать все двусторонние возможности переговоров и отметил необходимость более активного участия в ситуации минской группы ОБСЕ. Также Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с министром иностранных дел Турции в телефонном разговоре.
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