"Я убежден, что с вашим лидерством Литва продолжит идти по пути успешного, динамичного и надежного члена Европейского Союза, активно внося вклад в наш общий проект и в наше общее будущее", – написал в "Твиттере" Ж-К. Юнкер.

Он подчеркнул, что для процветания ЕС, невзирая на вызовы, страны сообщества должны действовать вместе.

"Лишь найдя силы в единстве, Европе удастся повлиять на курс мировых событий", – отметил глава ЕК.

Г. Науседу также поздравили президенты Латвии и Эстонии Раймондас Веюонис и Керсти Кальюлайд. Они выразили надежду на укрепление сотрудничества Балтийских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого состоялась неделю назад, пожелал Г. Науседе и "братскому литовскому народу" успехов.

"Наши история и будущее тесно переплетены. Перед нами стоят общие вызовы – преодолеть их мы сможем только, объединив силы. Мы ценим ваше стратегическое партнерство и надеемся, что оно будет укрепляться", – написал в "Твиттере" В. Зеленский.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили акцентировала, что Литва и ее страна являются прочными партнерами.

"Надеюсь работать над тем, чтобы сильные уже сейчас связи между нашими двумя странами далее развивались", – отметила президент Грузии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность президента Литовской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

"Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - подчеркнул президент Беларуси.

Избранный президент во втором туре выборов победил свою соперницу - бывшего министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните.

Он приступит к обязанностям после инаугурации в июле.