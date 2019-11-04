Во встрече в Вильнюсе примет участие и премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, которая является председателем Норвежской партии консерваторов, а также председатели правоцентристских партий Дании, Финляндии, Латвии и Швеции.
В ходе визита премьер-министр Норвегии намечалась также её встреча с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
По сообщению правительства, на этой встрече планировалось обсудить развитие сотрудничества в сферах экономики, региональной безопасности и обороны, энергетической безопасности и других областях.
Однако в связи с состоянием здоровья премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса отменена его встреча с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг, сообщила пресс-служба правительства в понедельник.
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