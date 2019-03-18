Литовский союз крестьян и "зеленых" в советах самоуправлений получил 222 мандата, Движение либералов– 126 мандатов, эти две партии также получили еще 12 мандатов в коалиции в Биржайском районе.

Партия труда получает 62 мандата, партия "Поря док и справедливость" и Коалиция Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей и Альянса русских – по 54 мандата.

Литовский союз свободы (либералы) получил 32 мандата, в столице еще 10 дополнительных мандатов они получили с коалицией во главе с председателем партии Артурасом Зуокасом. Литовская социал-демократическая партия получит 24 мандата на муниципальных выборах, а Литовская партия центра - 8 мандатов.

В различных самоуправлениях общественные комитеты, возглавляемые политиками разных направлений, получат 318 мандатов.

Между тем, в процентном соотношении больше голосов получил Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) – около 16%. Общественные комитеты набрали более 26% голосов.

На состоявшихся 3 марта выборах в советы самоуправлений за 1502 мандата боролись более 13 тыс. политиков. В 19-ти самоуправлениях мэры были избраны уже в первом туре, 17 марта во втором туре за посты мэров и дополнительные мандаты в муниципалитетах политики соперничали в 41 самоуправлении.